FOTO ⟩ Kriisa treenib koondisega. Kas Arizona on andnud EMiks rohelise tule?

Postimees kirjutas mais, et Kriia koondisesuve kohal ripub küsimärk. Mängujuhil jäi seljataha väga korralik põhihooaeg, ent hüppeliigese vigastus varjutas hooaja lõppu ning polnud sugugi kindel, et ta pääseb Arizonast suveks Eestisse. Juuni lõpus ja juuli alguses peetud MM-valikmängudes Saksamaa ja Iisraeli vastu polnud Kriisat koondises.

Postimees küsis koondiste juhilt Raido Roosilt, kas Kriisa koondisetrennis müttamine tähendab, et Arizona tõke on EMi silmas pidades ületatud ehk kas ülikool lubab palluril finaalturniiril mängida, kui ta peaks Eesti peatreeneri Jukka Toijala valikusse mahtuma? «Lõpuni seda välja öelda ei saa,» andis ta mõista, et kivisse pole midagi raiutud, aga pigem on seis positiivne.