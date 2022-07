Endised koondislased tahavad sportlaste Tinderiga kogukonnale midagi tagasi anda

Võiks arvata, et kui sinu ettevõtmisele kleebitakse külge Tinderi silt, siis see just kõige suurem kompliment pole. Endised vollekoondislased Oliver Orav ja Denis Losnikov ennast aga sellest häirida ei lase, Orav muheleb ja täpsustab veidi: «Sportlaste Tinder küll, aga LinkedIni suunaga.»