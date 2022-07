Eesti koondis sai Soomelt kindlalt lüüa. Peatreener: ootasin midagi teistsugust

Soli ütles, et mängijad ei pidanud kokkulepitud asjadest kinni ja ka keskendumisega oli probleeme, kirjutab volley.ee.

«Täna ootasin ma midagi teistsugust. Ütlesin neile ka pärast mängu, et pole vaja niipalju tulemusele mõelda. Oleme selle suvega trennides ja suve esimese poole mängudega paljud asjad paika saanud, aga täna ei näinud ma sellest peaaegu midagi. Ei näinud meeskonda, kes püüaks teha kokkulepitud asju. Seetõttu on ka mängu tulemus selline. Muidugi ei muretse ma üleliia kontrollmängu tulemuse pärast, aga oluline on, et mehed usaldaksid meie süsteemi. Keskendumine polnud täna selline nagu eelmistes kohtumistes Türgis või Kuldliigas,» sõnas Soli.

Juhendaja ütles, et kiiret mängu harrastav Soome kasutab palju hanisid ja mängib mitte meile harjumuspärast võrkpalli. «Me ei suutnud kiiret võrkpalli mängiva meeskonna vastu enesekindlalt tegutseda, aga meil on maikuust nendega kogemus olemas. Leppisime enne tänast kokku väga kindlad asjad, aga nende täitmisega ei saadud hakkama.»

Juba järgmisel nädalal algavateks Euroopa meistrivõistluste valiksarja mängudeks valmistuv Eesti kohtub alagrupis Belgia ja Fääri Saartega. Soli teab, et valiksarjamängudes on pinge hoopis teine.

«Nüüd tekib tõeline pinge, aga ma usun oma meeskonda. Meie peamine eesmärk on ju edasipääs ja siin ei ole midagi kusagile edasi lükata, vaid hästi tuleb mängida kohe. Peame tänasest õppima ja saama ees ootava pingega hakkama. Peame tõestama, et usume endasse ja meenutama, mis tõi meile edu Kuldliigas. Mehed peavad tegutsema suurema enesekindluse ja sportliku vihaga. Mina usun oma mängijatesse, ma väga loodan, et mehed suudavad oma energia ja keskendumise homme paremini realiseerida,» rääkis juhendaja.

«Trennis tehakse kõvasti tööd, mis on samuti väga tähtis, ma olen püüdnud neile anda vajalikke tööriistu, et mängida paremat võrkpalli. Täna see ei õnnestunud, loodetavasti homme õnnestub.»

Täna kell 16.30 mängitakse sama vastasega uuesti. Pileteid saab osta kohapealt (täispilet 5 ja sooduspilet 3 eurot, kuni 12-aastased lapsed tasuta).

Avamatši statistikat:

Kolm geimi diagonaalina tegutsenud Timo Tammemaa oli 15 punktiga (+9) Eesti restultatiivseim. 9 silma (+6) panustas kaks geimi mänginud Kevin Saar ja 8 punkti (-2) Karli Allik. Soome meeskonna edukaim oli rünnakul 16 punktiga (+11) Antti Ronkainen.