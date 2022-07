Toyota tehnikadirektor: Rally Estonia on keerulisem kui Soome MM-etapp

«Juba eelnevatelgi aastatel on Soome WRC-rallil edukaks peetud kruusal sõitvat asfaldiautot,» sõnas Toyota tiimi tehnikadirektor Tom Fowler portaalile Dirtfish. «Kui läheksime peale näiteks Sardiinia ralli seadega, järgneks katastroof.»

Toyota hammustas nipi läbi paar aastat tagasi tänu eestlastele. «Kui õigesti mäletan, siis tulime esimest korda MM-kalendrisse kuulnud Rally Estoniale [2020] sama seadega nagu Soomes. Me olime küll kiiretel lõikudel nobedad, aga jäime kitsastel teedel Hyundaile alla,» meenutas Fowler.

«Naasime informatsiooniga, et auto oli kokkuvõttes okei. Kiiretel lõikudel olime tasemel, aga aeglasatel liiga aeglased.»

Korrektuurid tõid edu. «Tegelikult eelmisel aastal võitsimegi just tehnilistel lõikudel. Samas säilitasime kiiruse,» lisas Fowler. Ka tänavu oli Toyotate, Kalle Rovanperä ja Elfyn Evansi, edu ilmne.