Pärnu korvpallitiim on edukast kooslusest suutnud juba säilitada peaaegu poole, lisaks tugevdati tausta

«2021/22. hooajal Eesti meistriks tulnud ja möödunud hooajal hõbemedali võitnud Kaspar on pärnakate rivistusse kuulunud tegelikult alates 2016. aastast, vahepeal proovis ta kätt Leedus ning seejärel liitus taas meie esindusmeeskonnaga,» seisab Pärnu sotisaalmeedias.

«Klubile on oluline, et mehed, kes Pärnus oma esimesed treeningud teevad, jätkavad siin pallimist ja kuuluvad Pärnu meeskonda.»

Pärnul on koos üsna arvestatav osa tiimist. Esimesena pandi enne jaanipäeva paika uus peatreener Toomas Annuk. Tema kõrval jätkab abilisena Gert Kullamäe. Lisaks täiendati taustajõude kogenud treeneri ja mänedžeri Per Källmaniga.

Ametlikult on leping sõlmitud viie mängijaga, kõik kuulusid Pärnu rivistusse ka mullu. Siiani on käed löödud suures osas edurivi meestega. Esimesena pani allkirja paberile kapten Mihkel Kirves, siis Ivo van Tamm, esimese välismaalasena Troy Barnies ning nüüd Lootus. Ainsa tagamehena on praegu kontrahti sõlminud Robert Valge.