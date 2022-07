Euroopas põrunud Levadia täiendas oma ridu kahe uue mängijaga

24-aastane Mavretic pallis viimati Sloveenia kõrgliigasse kuuluva Tabor Sezana ridades. Samas liigas on ta varasemalt esindanud ka NK Domžale ja ND Gorica värve. Kokku on mehel kodumaa kõrgliigas kirjas 59 mängu. Lisaks on Levadia värskel täiendusel kogemust ka Slovakkia kõrgliigast (Zemplin Michalovce särgis) ning Itaalia Serie C-st, kus ta esindas SS Monopoli 1966 tiimi.