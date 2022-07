U18 koondis alustas EMi võimsa võiduga

Esimesed kolm veerandaega napi punktivahega võitnud Eesti koondis murdis vastase lõplikult ära neljandal perioodil, kui sisse tehti 20-punktine vahe.

Suurim vahe tuli sisse pallikaotustes, kui iirlased tegid neild koguni 23 ning kohtumist 38,5 minutit eduseisus mänginud eestlased 14. Iirimaa hävis korralikult ka kehvema kahepunktivisete tabavuse tõttu (Eestil 43,5%, Iirimaal 31%), enamus teisi näitajaid olid enam-vähem võrdsed.

Eesti resultatiivseimaks kerkis kolmeseid hiilgavalt tabanud (8/14) Aleksander Tassa, kelle arvele kogunes lõpuks 31 punkti, 3 lauapalli ja 2 vaheltlõiget. Kaspar Kuusmaa panustas 11 silma ja 7 lauapalliga (neist 4 ründelauast) ning Simm-Marten Saadi tegi 10 punkti, 11 lauapalli ja 2 blokiga kaksikduubli.

Iirimaa edukaim oli 12 punkti, 7 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu kogunud Ruiari Cronin, Jamie Cotter panustas 11 punktiga ning Aivaras Uosis lisas 10 silma ja 6 lauapalli.

«Võit on võit. Arvestades neid sekeldusi seoses lendudega, mis me pidime üle elama, et Rumeeniasse kohale jõuda, tuleb võiduga rahul olla. Viimased mängijad ja peatreener jõudsid alles hommikul kell viis hotelli. Aga mäng kujunes oodatust raskemaks. Alguses läks päris sujuvalt, aga vastane tegi väikesed muudatused ja hakkas maa-ala kaitset mängima ning me lasime nad mängu tagasi,» kommenteeris U18 koondise juhendaja Toomas Annuk otse Rumeeniast.

«Teine nüanss, mis aitas neil mängu tagasi tulla, oli lauavõitlus. Eks meil jäi energiast veidi puudu. Teisel ja kolmandal veerandil kontrollisid mängu ikkagi iirlased. Aga lõpuks saime lauavõitluses ühe palliga ikka edu sisse ning see aitas meil viimasel veerandil kohtumist domineerida. Kerget polnud siin midagi. Iirimaa on väga füüsiline ja agressiivne võistkond, kus on ka mõned väga valusad viskajad, kelle katmisel me natuke ikkagi eksisime. Tegime küll korraliku skautingu, aga eks ikka ununeb poistel võistlussabinas nii mõnigi asi ära ning see meile probleeme tekitas.»

«Üldjoontes tuleb ikkagi kiita, kuna võideldi ja visati tagant sisse ning ka korvi alt saime omad punktid kätte. Kuigi vormistamine võiks korvi all ikkagi olla kõvasti parem. Arvestades, et EM-il on kõik võistkonnad ikkagi jõu poolest meist tugevamad, siis seal tuleb endal seda enam agressiivsem olla ja vähe tõsisemalt kehamängu vastaste peal rakendada,» lisas Annuk.

Eesti U18 koondise järgmine mäng on laupäeval kell 18.00 Islandiga ning juba pühapäeval kell 15.45 kohtutakse Ukraina eakaaslastega. Viimane alagrupimatš Taaniga on plaanis teisipäeval kell 13.30. Igast alagrupist kaks paremat koondist pääsevad veerandfinaali.