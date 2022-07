Cramo täiendas oma ridu talendika Eesti noormängijaga

Kaspar Kitsingu sõnul ootab ta võimalust niivõrd professionaalses klubis treenida ja mängida kui selleks on Kalev/Cramo ning lisas: «Praegusel hetkel oma karjääriredelil tundsin, et see on minu jaoks õige samm. Klubi kõrged ambitsioonid ja uus peatreener tegi pakkumise saamisel otsustamise väga lihtsaks. Tuleval hooajal tahan olla abiks klubi eesmärkide täitumisel ja isiklikus plaanis areneda korvpallurina.»