Inglismaa jalgpallistaaride naiste konflikt leidis kohtus lahenduse

Coleen Rooney avastas aastal 2019, et tema privaatselt Instagrami kontolt lekib informatsiooni. Naine postitas meelega valesõnumeid nii, et ainult Jamie Vardy naine Rebekah neid näeks ja tegi kindlaks lekke põhjuse. Rebekah andis infot edasi Inglismaa väljaandele The Sun.