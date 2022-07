Mis karistus ootab ees Türgi klubi, kelle fännid Putini nime karjusid?

UEFA on algatanud Fenerbache fännide suhtes uurimise. Türgi advokaadi Ebrar Efkan Bilgici sõnul on kõige tõenäolisemateks karistusteks osaline tribüünide sulgemine ja/või kopsakas rahatrahv.

«Vaatamata Fenerbache väidetele, et teo panid toime väike grupp fänne, lühikese aja jooksul, siis on nad siiski kõigi oma pealtvaatajate käitumise eest vastutavad. Samas saab Istanbuli klubi oma kaitseargumendina kasutada Dõnamo varuväravavahi käitumist, kes ilmselgelt publikut provotseeris. Selle tõi Türgi klubi ka oma pressiteates välja. Ma arvan, et Fenerbachet ootab lisaks kopsakale rahatrahvile ees osaline tribüünide sulgemine,» ütles Bilgic.