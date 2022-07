Kalev/Cramo sai uueks hooajaks taustajõud paika

Alates 2017 aastast meeskonna abitreenerina töötanud Reinbok on treeneritetiimi kuulunud nii Donaldas Kairyse kui ka Roberts Štelmahersi meeskondades. Lisaks on ta rahvuskoondise tasandil on juhendanud erinevaid Eesti noortekoondiseid ning kuulub praegu ka meeste rahvuskoondises Jukka Toijala abiliste sekka.

Reinbok väljendas heameelt klubis jätkamise üle ning sõnas: «Olen õnnelik, et saan jätkata Kalev/Cramos ning ootan väga hooaja algust. Koostöö koha pealt uue peatreener Heiko Rannulaga lisas ta: «Olen Heikoga Eesti koondises pikka aega koos töötanud ning usun, et suudame üheskoos meeskonna panna mängima töökalt ja hingestatud nii nagu fännid seda väärivad.»

Peatreener Heiko Rannula sõnul väärib Reinbok kindlasti võimalust peatreenerina, kuid on väga õnnelik, et klubi suutis Indrekuga lepingut pikendada ja lisas: «Indreku näol on tegemist Eesti parima scouting'u tegijaga, kes on suurepärase töövõimega ning usun, et meie koostöö saab hästi toimima, kuna tunneme üksteist juba pikka aega.»

Lisaks Reinbokile liitub klubiga ka eelmisel hooajal TalTech/Optibet meeskonna juures ning viimastel aastatel tihedalt noortekoondistega seotud olnud füsioterapeut Henriette Marie Porila.

Kuigi hooaja ettevalmistus periood kattub ka Eesti rahvuskoondise EM-tegevusega – Eesti koondise staff'i kuuluvad Rannula, Reinbok ja Lehismets – on peatreener enesekindel: «Kindlasti on ettevalmistusperiood raskendatud, kuid usaldan Bretti ja Henriettet täielikult ning koos kogu staffiga paneme paika plaani, et olla valmis septembri lõpus toimuvaks Fiba Europe Cup kvalifikatsiooniturniiriks.»

Meeskonna staff'i kuuluvad tulevaks hooajaks seega peatreener Heiko Rannula, abitreenerid Indrek Reinbok ja Brett Nõmm, ÜKE treener ja füsioterapeut Priit Lehismets ning füsioterapeut Henriette Marie Porila.