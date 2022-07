NHLi üks suuremaid tähti pääseb Vene sõjaväe hambust

Juuli alguses kirjutas mainekas väljaanne The Athletic, et Venemaale puhkama läinud Kaprizov on üritanud kaks korda kodumaalt lahkuda – korra Dubai, korra Bahama kaudu –, kuid teda ei lastud üle Venemaa piiri.

Probleemi juur olevat allikate sõnul ajateenistus, mis on Venemaal kohustuslik ja tekitanud hokimeestele varemgi pahandust. Umbes kuu aega tagasi arreteeriti tänavusel Pekingi olümpial hõbeda võitnud Ivan Fedotov, kelle leping Moskva CSKAga lõppes möödunud hooaja järel ning teda hoiatati, et kui ta peaks tahtma NHLi minna, siis võib teda oodata hoopis sõjaväeteenistus. Ta lõi Philadelphia Flyersiga käed ja on nüüd armeeteenistuses.

Teatud erisuste alusel on võimalik ajateenistusest pääseda. Üks neist on sõjaväepass, mis olevat Kaprizovil aga võltsitud ja mistõttu otsis Venemaa sõjavägi teda taga. Mängija isa pidas väiteid valeks, aga oleks ka imelik, kui ta seda kinnitaks.

Kaprizovi koduklubi Minnesota Wildi tegevjuht Bill Guerin ütles The Athleticule, et nüüd peaks olema olukord lahendatud ja ta ootab venelast klubi juurde. Kuna teema on tundlik, ei soovinud Guerin rohkem kommentaare jagada.