Jalgpalliässa kasvajadiagnoos muutus veelgi süngemaks

Borussia andis Prantsusmaal sündinud, aga rahvusvahelisel areenil Elevandiluurannikut esindava mängija kasvajadiagnoosist teada paar nädalat tagasi. Nüüd on aga klaar, et Haller läheb keemiaravile ning jääb vutiväljakutelt eemale mitmeks kuuks. Pole ka välistatud, et 28-aastase kesktormaja karjäär on läbi.