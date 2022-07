Ukraina sporditähega võttis ühendust kapten Vene sõjaväes: ega see ei teinud midagi lihtsamaks

Mahutšihhi jaoks oli Eugene'is toimunud tiitlivõistlus edukas, sest ta võitis austraallanna Eleanor Pattersoni järel hõbeda. Augusti keskel algaval EMil on ukrainlanna kullasoosik number üks, seda osalt tänu valitseva olümpiavõitja Lasitskene puudumisele.

Raadiojaamale Prjamii FM intervjuu andnud 20-aastane Dniprost pärit Mahutšihh ütles, et Lasitskene tunneb enda sõnul ukrainlaste ja sõjaolukorra üle muret. «Ega see ei teinud midagi lihtsamaks. Sõda on käinud viis kuud. Mis mul ikka talle öelda on?» küsis sportlane retooriliselt.