Fantastiline sõnavaling: reeturiks peetava Ukraina jalgpalluri kõik patud loeti otse-eetris ette

30-aastane keskkaitsja on pärit Donetski oblastist ning tema mängijaõigused on Moskva Dinamo käes. Praegu esindab ta laenulepingu alusel aga Saksamaa klubi Bochumit, kes kohtus eile Saksamaa karikasarjas Berliini Viktoriaga ja võitis 3:0.

Kui Ordets vahetati 71. minutil puhkama, asetas Lukjanenko tordile kirsi: «Lõpuks võetakse ta väljakult ära. Ärgu ta arvaku, et Ukraina unustab tema käitumise. Võimatu on teda kutsuda ukrainlaseks, vahet pole, milline on ta pass. Nüüd on Bochumil väljakul 11 inimest. Enne oli kümme ja üks arusaamatus.»