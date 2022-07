Schumacher lõpetab isa jälgedes kõndimise

Legendaarse seitsmekordse vormel 1 maailmameistri Michael Schumacher poeg on Ferrari noorteakadeemias olnud alates 2019. aasta 19. jaanuarist ning sõidab praegu F1-sarjas Haasiga, millel on Ferrariga tihedad sidemed: näiteks kasutavad nad Itaalia autotootja jõuallikaid ja kasutavad nende tuuletunnelit.

Schumacher on alati rääkinud, et soovib kõndida isa jälgedes ning tema üks unistusi on tulla Ferrariga maailmameistriks. Just nii nagu tema papa.

Ferrari noorteakadeemiast lahkumise taga on Schumacheri soov liituda Aston Martiniga, kirjutab F1 Insider. Järgmisel hooajal on tiimis vähemalt üks sõitjakoht vaba, sest neljakordne maailmameister Sebastian Vettel tõmbab tänavusega karjäärile joone alla.

Vettel ja Schumacher on aga väga lähedased ning Vettel soovitas Aston Martinile, et nad võiksid ta Schumacheriga asendada.

Väidetavalt on Schumacher Aston Martini valik number üks. Tema järel on teine sakslane, kogenud Nico Hülkenberg. Vahepeal spekuleeriti ka Daniel Ricciardost ja Alex Albonist, kuid nemad on oma tuleviku sidunud vastavalt McLareni ja Williamsiga.

Muide, Schumacher teenib Haasis veidi alla miljoni euro ning tema leping saab tänavusega läbi. Praegusest süsteemist lahkumine on seda loogilisem, et hüpe Ferrarisse on lähiajal ebareaalne: Charles Leclerc on tiimi kindel esinumber ning Carlos Sainz tubli teine viiul. Neist esimene on Ferrariga seotud 2026., hispaanlane 2024. aasta lõpuni.