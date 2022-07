Verstappeni sõnul koheldakse F1-sõitjaid kui amatööre

Eilses Ungari GP kvalifikatsioonis mootoriprobleemi tõttu alles kümnenda koha saanud hollandlasele tekitab pahameelt rajapiiride liiga keeruliseks ajamine. Ta tõi näiteks Hungaroringi 13. kurvi.

«Selle väljumisel on rajapiir punktiirjoon, ent lähedal on äärekivi ja valge joon. Minu jaoks on hoopis need rajapiirid. Meie, sõitjad, oleme alati valmis nõuga aitama, kuid meid ei võeta kuulda ja see valmistab pettumust. Ma ei taha kohtunikega vaielda, tahan ainult nõu anda. Ent neil on kama kaks,» vahendas Verstappeni sõnu Autosport.

Red Bulli esinumber jätkas: «Meid koheldakse kui amatööre ja ma ei arva, et see on õige. Rajad saavad teha oma elu lihtsamaks, kui kurvide väljumiste lähedale lisatakse näiteks kruusa.

Vaatame kasvõi Austriat. Miks on üldse vaja neljandas ja kuuendas kurvis rajapiire? Seal on kruus ja kui sõidad kurvi pikaks, karistab sind kruus, sest teed autopõhjale viga ja oled seetõttu aeglasem. Muidugi saab meile öelda, et püsige valgete joonte vahel, kuid seda on lihtsam öelda kui teha.»

Tänane Ungari GP saab alguse kell 16 ning seda saab jälgida SIIT. Olgu öeldud, et mõlemad Red Bulli piloodid ehk Verstappen ja Sergio Perez vahetasid võidusõiduks mootorikomponente. Mehhiklane oli kvalifikatsioonis 11.