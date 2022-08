Ennast EMilt sisuliselt välja lugenud kümnevõistluse maailmarekordiomanik mõtles ümber

Värske maailmameister on viimastel hooaegadel võidelnud vigastustega ning sageli ta üle ühe kümnevõistluse aastas ei teegi. Tänavu tuleb sellele siiski erand.

«Sinna oleks ohtlik minna, sest on risk viga saada. Suured eesmärgid on 2023. aastal toimuv Budapesti MM ja kahe aasta pärast peetav Pariisi olümpia,» ütles ta Eurosportile. Nagu näha, siis see risk teda ikkagi ei heiduta.