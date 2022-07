Kalev/Cramo ekstreener Štelmahers lollitas Hollandi klubi: ta oli täie mõistuse juures. Ma pole midagi sellist varem näinud

Esialgu sai juuni keskpaigas selgeks, et lätlane ei jätka Kalev/Cramo eesotsas. Vaatamata ebaõnnestunud hooajale jäi Štelmahers turul heasse kirja, varasemategi aastate jooksul tunti tema vastu huvi mitmetest tugevatest tiimidest.

Juuli alguses saabus uudis, et endine mängumees sõlmis lepingu Hollandi tippmeeskonna Leideniga, kes jõudis mullu FIBA Europe Cupil poolfinaali. Nüüd tabas klubi aga šokk. Tšehhi gigant, kohaliku liiga 19 korral järjest võitnud Nymburk teatas, et Štelmahers hakkab tüürima hoopis nende satsi.

«Kirjutasime nii Štelmahersile kui ka Nymburkile. Tahtsime teda lepinguga endale hoida, aga uus klubi jõudis teda juba eile esitleda. Seega paistab olevat see rong läinud.»

Leideni klubi ei kavatsegi aga asja niisama jätta. «Ta võib arvata, et nii võib käituda, aga meil on leping ja see maksab ka midagi,» märkis Verburg.