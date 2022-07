Uue näoga Tarvas on paika saanud esimesed mängijad

«Soovin tänada Tarva klubi võimaluse eest korvpallurina edasi areneda ning näidata oma potentsiaali nii Eesti-Läti Ühisliigas kui koduses meistriliigas. Olen kursis, et Eesti korvpall ning siin toimetavad klubid on pidevas arengus, ja et siin on väga sõbralikud inimesed. Annan endast parima, et klubi eesmärke täita ning enda oskusi arendada!» ütles 205 sentimeetri pikkune pallur, kes mullu mängis kodumaa kõrgliigas Ternopilis.