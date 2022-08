Ferrari täht kirus, aga tiimijuht õigustas katastroofilist otsust

Leclerc oli tegemas Ungaris korralikku sõitu ning hoidis 39 ringi järel esikohta. Seejärel kutsuti ta tiimi ning vormelile pandi alla kõva seguga rehvid. Juba varem oli sõidu käigus näha, et teistel tiimidel oli nendega raskusi ja seetõtto polnud ka ime, et Leclerci kiirus ühel hetkel kaduma läks. Ta lõpetas sõidu kuuendana.

«Ma arvan, et teise rehvikomplektiga oleks pidanud pikemalt sõitma. Esimene boksipeatus oli õigel ajal ja seal tegime õige otsuse. Aga teise rehvikomplektiga ma ei tea, miks me selle lühema tegime,» tunnistas Leclerc sõidu järel Motorsport.com-ile.

«Ma tegin selgeks, et tahan nii kaua keskmise seguga sõita kui võimalik. Aga me tulime kõvade jaoks varakult boksi,» oli ta silmnähtavalt pettunud. Kuna kõva rehvisegu oli nii kehva, siis juba 54. ringil pandi Leclercile hoopis alla pehmed rehvid.

Ferrari tiimijuht Mattia Binotto samas õigustas meeskonna otsust. «Kui me kõva rhevi panime, siis meie simulatsioon näitas, et tulevad keerulised soojendusringid. See oleks keskmisest segust pidanud 10-11 ringi aeglasem olema, aga pärast seda pidanuks see tagasi tulema ja kiirem olema,» tunnistas ta.