Manchester Unitedi uus peatreener andis Ronaldole karmi hinnangu

Terve suve on levinud kuulujutud, et Ronaldo soovib Unitedist lahkuda, kuid kosilasi 37-aastasel ründajal napib ning seetõttu oli ta sunnitud praeguse koduklubi treeningutega liituma.

«Ta on põhikoosseisus. Eks ole näha, kuidas ta mängib. Ma ei saa öelda, mis konditsioonis Ronaldo hetkel on. Ta ei ole ülejäänud tiimiga samal tasemel, sest mitu nädalat jäi vahele. Tal on vaja mänge ja kõvasti treeninguid,» sõnas hollandlane Viaplayle.