Üks maailmameister läinud, teine tuleb asemele: Aston Martin toob Vetteli asemele järgmise vanameistri

«Aston Martini tiim näitab energiat ja pühendumust, et võita ja on seetõttu F1-sarjas üks põnevamaid meeskondi,» sõnas 41-aastane Alonso Aston Martini pressiteate vahendusel. «Mul on endiselt nälg ja ambitsioon, et esiotsas võidelda ja tahan olla osa organisatsioonist, mis on keskendunud õppimisele, arenemisel ja edule. Kõik mõistame, et etteotsa jõudmiseks on vaja palju teha ja peame kõik oma energiat koos rakendama, et kiirust leida.»