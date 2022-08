Kontaveit on maailma edetabelis endiselt teine, Kanepi pidi ühe koha loovutama

Esikohta hoiab mõistagi poolatar Iga Swiatek, kelle edu konkurentide ees on mäekõrgune. Kontaveidi seljatagant leiab kreeklanna Maria Sakkari, hispaanlanna Paula Badosa, tuneeslanna Ons Jabeuri ja valgevenelanna Arõna Sabalenka.

Meeste edetabelis hoiab esikohta venelane Daniil Medvedev. Teine on sakslane Alexander Zverev ja kolmas Rafael Nadal. Novak Djokovic kerkis koha võrra ja on nüüd kuues. Eesti esireketiks on meeste seas endiselt Mark Lajal, kes kerkis neli kohta ja on nüüd maailma 631. reket. Esituhandesse mahub ka 792. kohal olev Daniil Glinka.