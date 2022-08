Red Bulli tiimipealik lisas kuulujuttudele õli tulle

Eelmisel nädalal selgus, et Maroko konkurentsiamet kiitis heaks selle, et Porsche ostab 50 protsenti Red Bulli vormelitiimist. Horneri sõnul on dialoog olnud legendaarse Saksamaa autotootjaga hea, kuid allkirju pole veel dokumentidele alla pandud.

Tiimipealik kinnitas juba varem meedias levinud infot, et enne asja avalikustamist oodatakse ära, millised saavad täpselt olema 2026. aasta uued mootoriregulatsioonid. Nimelt liituks Porsche just jõuallikatarnijana. Kui regulatsioonid paigas, saab läbirääkimisi edasi pidada.

«Siis istume maha ja peame Porsche tüüpidega maha edasised arutelud ja see saab olema parajalt pikk protsess. Aga põhiküsimus on, kas 2026. aasta regulatsioonid on piisavalt atraktiivsed, et Porsche ja Audi tuleksid F1-te,» lisas ta. Samas on mitmed allikad kirjutanud, et juba 4. augustil saab Porsche ja Red Bulli tulevane koostöö ametliku kinnituse.