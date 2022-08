Välismaa sportlased palusid Ukrainal sõjas maad loovutada

Saladuha ei täpsustanud, kes sellist juttu rääkis ning kus see kõik toimus, kuid lausus: «Mõned sportlased tulid meie juurde ja ütlesid, et me oleme [sõjast] väsinud. Et me peaksime maad loovutama, sest nende jaoks läheb elu meie sõja tõttu kallimaks. Jäi tunne, nagu oleksime süüdi, et meie riigis on sõda.»