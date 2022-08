Meedia: Schumacher kolitakse mõneks ajaks Hispaaniasse

Nõnda kirjutab väljaanne Bunte, kes lisas, et Schumacheri perekond ostis Mallorcale Port d'Andratxi oma 30 miljoni eurot maksnud villa kõrval oleva maatüki, mis maksis kolm miljonit eurot. Maatükk on oluline, sest aitab sakslasest vormelilegendi võõraste silmade eest varjul hoida.

Schumacheri abikaasa Corinna ostis pere Mallorca villa 2018. aastal Madridi Reali presidendilt Florentino Perezilt. Villas on näiteks basseinid, tohutu aed ning seal saab maanduda helikopter.

Kolm miljonit eurot maksnud maatükk on oluline ka selle poolest, et pere kavatseb sinna rajada hobuserantšo. Hobused on Corinna ja peretütar Gina-Maria kirg.