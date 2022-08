Ferrari tõestab elavalt, et simulatsioonid ja mudelid ei maksa tagumikutunde puudumisel midagi

Käkkide all ei pea me aga silmas tehnilisi altminekuid, mis jätsid Charles Leclerci raja kõrvale Bakuus või Kataloonias. Kuigi needki tegid valu, polnud tiimil seal olukorra parandamiseks suurt midagi teha. Küll on meeskonnal väga suur roll sõidu strateegias, mis on omakorda see koht, kus punased endale enim jalga on tulistanud.