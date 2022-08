VIDEO ⟩ Meesjalgpallur lõi naiskohtunikule selja tagant pähe

Kohtuniku jaoks on oluline, et ründaja saaks karistada ning midagi sellist enam jalgpalliväljakul ei juhtuks. «Tahan, et see mees maksaks oma teo eest,» nõuab õigusemõistja. «Ta ei tohiks kunagi olla ühegi klubi juures. Ta on vägivaldne inimene. Normaalne inimene ei teeks midagi sellist. Me ei käi väljakul, et peksa saada.»