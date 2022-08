Tublisti servinud ja tõrjunud Kanepi alustas USA turneed võidukalt

Statistikat vaadates torkab silma, et kui Kanepi servis korralikult, siis Minnenil oli pallinguga probleeme. Eestlanna sai kirja seitse ässa – aga ka seitse topeltviga –, belglanna jäi ässade osas kuivale. Kanepi võitis esimeselt servilt 63 ja teiselt 56,7 protsenti punktidest, Minneni vastavad näitajad olid 56,3 ja 35,5. See näitab ka seda, et Kanepi tõrjus hästi.