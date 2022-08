MM-hooaja punktipanija võib varsti naasta WRC-sarja

MM-sarja turunduspoole eest hoolitseva WRC Promoteri võistluste direktor Simon Larkin ütles Uus-Meremaa väljaandele Stuff, et Promoter on Austraaliaga läbirääkimistes ning nad otsivad uut valitsuspartnerit.

Kui Austraalia ralli baseerus alguses riigi lääneosas Perthi lähedal, siis 2009. aastaks mindi Kagu-Austraaliasse New South Walesi. Kaks aastat hiljem koliti ralli Coffs Harbourisse. See koht tekitas rallikarussellile peavalu, sest on suurlinnadest kaugel ning rallil ei käinud palju pealtvaatajaid.

Austraalia meedia sõnul on Larkini jutt «uuest valitsuspartnerist» üllatav, sest pikalt spekuleeriti, et Coffs Harbouri asemel kolib ralli Bathursti, mis asub samuti New South Walesis.