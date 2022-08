Rovanperä tohutu edu täidab soomlaste taskuid

Soome MM-etapp algab sel neljapäeval ning võistluse finantsjuht Markus Häkkinen rääkis Iltalehtile, et Rovanperä edu on selgelt piletimüüki tõstnud. Lisaks läheb soomlaste veebipoel hästi nädalavahetustel, kus Toyota piloot MM-sarjas särab.

Suured publikunumbrid on korraldajatele seda olulisemad, et viimasel kahel aastal on ralli majanduslik pool saanud koroonapandeemia tõttu tagasilööke. Tunamullu jäi võistlus üldse ära, mullu korraldati see oktoobris ehk erakordselt hilja.

Tänavu pole aga publikule piiranguid, ralli toimub taas tavapärasel suvisel ajal ning MM-sarjas kihutab Soomes väga menukas sõitja. Häkkinen loodab, et Rovanperä populaarsusega õnnestub korraldajatel kahe viimase aasta kahjumi tagasi teha.