OTSEÜLEKANNE ⟩ Tariston Cupil selguvad ka Kiirkasiino suvetuuri parimad

Paides jahivad esikohta terve suvetuuri head minekut näidanud Urmas Piik ja Siim Ennemuist, kes jäid lõppenud nädalavahetusel Haven Kakumäel finaalis alla Kaisile ja Meiusele. Piik ja Ennemuist on seejuures juba sarja üldvõidu kindlustanud, sest neil mõlemal on enne viimast etappi kirjas 88 reitingupunkti ja edu järgmiste ees püüdmatult suur. Paides jahivad kõrget kohta ka Kaspar ja Kaarel Pomerants, Siim Rantanen – Sander Talistu jt, eestlastele pakuvad taas konkurentsi lätlased Valdis Stalidzans – Armands Putnis.

Naiste turniiril on kindlasti esikohanõudlejad Liisa-Lotta Jürgenson ja Eva Liisa Kuivonen, kes teenisid eelmisel etapil välispaaride järel parimate eestlannadena kolmanda koha. Kohal on ka Kakumäel neljandaks jäänud Mari Loorman ja Gerli Gull ning terve suve stabiilsust näidanud Annemar Neiland – Merike Errit jt.

Naiste seas on üldvõitja lahtine, enne viimast etappi on enim punkte kogunud Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste (mõlemal 68 punkti), ent neil on mitmeid ohtlikke jälitajaid ja seis on tasavägine. Kuuse – Maiste jahivad Paides samuti esikohta nagu veel ka mitmed tugevad noortepaarid.