Segadust tekitanud Kalev/Cramo ekstreener Štelmahers selgitas, miks tõmbas Hollandi klubilt vaiba jalge alt

Lätlase ümber keerlev tohuvabohu sai alguse eelmisel nädalal, kui Tšehhi gigant, kohaliku liiga 19 korral järjest võitnud Nymburk teatas, et Štelmahers hakkab tüürima hoopis nende satsi.

Leideni president Marcel Verburg kuulis ootamatust tehingust paar päeva tagasi. «Ta sõlmis meiega juuli alguses täie mõistuse juures olles lepingu, aga nüüd lõi käed teise klubiga. Ma pole midagi sellist kunagi varem näinud,» avaldas Verburg kodumaa meediale antud intervjuus hämmastust.

«Kirjutasime nii Štelmahersile kui ka Nymburkile. Tahtsime teda lepinguga endale hoida, aga uus klubi jõudis teda juba eile esitleda. Seega paistab olevat see rong läinud.»

Leideni klubi ei kavatsegi aga asja niisama jätta. «Ta võib arvata, et nii võib käituda, aga meil on leping ja see maksab ka midagi,» märkis Verburg.

Štelmahers rääkis nüüd Sportacentrsile, et Nymburk tegi talle pakkumise ning ta otsustas selle vastu võtta, sest klubi mängib tugevamas liigas ja eurosarjas. «Sellised võimalused ei tule tihti, seega otsustasingi nii käituda. Lisaks pakkus Tšehhi klubi kahe aasta pikkust lepingut, mis on [ühe aasta pikkuse kontrahtiga võrreldes] muidugi ihaldusväärsem.

Üritasime Leideniga kompromissile jõuda. Palusin, et nad mind Nymburki laseksid, kuid me ei jõudnud kokkuleppele. Me pakkusime Leidenile isegi raha, et saaksime võistkonnast lahkuda.»