Šveitslased lõikavad Ukraina sõjast kasu

Üheks kasulõikajaks on niigi tugev ja rahakas Šveitsi hokiliiga, kuhu on kahe hooaja vahel siirdunud tervelt 16 mängijat, kes kuulusid mullu mõne KHLi klubi hingekirja. Arv on seda märkimisväärsem, et tugevas hokiriigis ei saa kasutada piiramatult leegionäre: eelnevatel hooaegadel võis mänguks üles anda kuni neli välismaalast, uuest hooajast on arv tõstetud kuue peale.

Huvitav on märkida, et Šveitsi seadused ei luba välistööjõudu piirata, mistõttu on leegionäride kasutamine klubidevaheline härrasmeeste kokkulepe. Mitteametlikus reeglis on ka mõned erandid: näiteks ei lähe leegionäri alla mängijad, kes on Šveitsis mänginud piisavalt kaua, et omavad sealset mängijalitsentsi. Nende hulka kuulub näiteks lätlane Deniss Smirnovs, kes on Kesk-Euroopa riigis mänginud alates 15. eluaastast.