Leedu tipuga liitunud Kullamäe: klubi tõesti tahab mind

Kullamäe usub, et Leedu liiga on talle sobiv koht. «Loodan, et seal on asjad natuke teistmoodi kui Burgoses. Tundub, et klubi tõesti tahab mind ja peatreeneriga rääkides jäi ka väga positiivne tunne. Kui ise tubli olen, siis saan ka võimaluse.»