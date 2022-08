Drelli pea on klubikorvpallist tühi: ei jaksa kogu aeg pead vaevata, kuhu minna ja kuhu mitte

Drell kandis Chicago Bullsi särki ning ehkki mänguaega ei kogunenud väga palju, tunneb eestlane, et tal läks suveliigas väga hästi. Bulls sai suveliigas neli võitu ja ühe kaotuse, Drell sai korra kirja kahekohalise punktiskoori, kui viskas New York Knicksi vastu 11 silma. Tõsi, Bulls kaotas selle mängu 69:101.

Ääremängija ei oska praegu oma tulevikuplaanide kohta midagi kosta. Kutse NBAsse võib tulla iga kell, aga võistkonnad alustavad oma treeninglaagritega septembri lõpus ehk pärast EM-finaalturniiri, kus Drellil on võimalik oma aktsiaid tõsta.

Drell ütles, et ta ei teagi, mida klubikorvpallile mõeldes tahaks. «Ma pole seda veel välja mõelnud. Pea on klubikorvpallist üsna tühi. Mingid kõlakad on, aga praegu üritan rahulik olla,» sõnas ta.