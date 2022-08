Venemaa suusastaari treener naeris hoolealuse võimalused uuel spordialal välja

Probleeme tekitab see, et võistlus toimub samal ajal kui Venemaa rahvuskoondise treeninglaager.

«See on tõsi, et Aleksandr on kutsutud osalema ühele võistlusele. Ma räägin sellest veel temaga, sest meil on 25.–28. augustil treeninglaager,» rääkis suusatreener Vene telekanalile Match TV.