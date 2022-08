Poola Suusaliit leidis huvitava viisi, kuidas oma naissportlaste kehakaalu kontrolli all hoida

Poola ajakirjanik Mateusz Lelen avaldas skijumping.pl portaalis, et Poola naissuusahüppajate kehamassiindeks peab jääma alla 21., et nad saaksid alaliidult rahalist toetust.

Poola Suusaliidu juht Adam Malysz väitis, et kehtestatud normid on tehtud sportlaste enda huvides.

«See on tõesti halastamatu spordiala, milles on just kehakaalul väga suur roll. Need, kelle kehamassiindeks jääb 24.–25. vahele, pole suusahüpetes edu saavutamiseks mingit lootust,» ütles Malysz Poola meediale.