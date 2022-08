Skandaalne tennisist tähistas Wimbledoni võitu nii kõvasti, et on selgelt vormist väljas

Avaseti kerge võitmine tähendas silmapetet, esimesest pooltunnist enamaks Rõbakinat ei jätkunud. Ta tegi terve lühikeseks jäänud mängu peale kokku rohkem kui 50 lihtviga! On selge, et kolm nädalat kestnud pidustused, mille käigus võttis sportlane end maha ka Hamburgi turniirilt, on jätnud oma jälje.