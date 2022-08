Tiger Woods lükkas tagasi ligi miljardilise pakkumise

Norman lisas, et Woodsile tehti pakkumine enne, kui tema sarja juhi kohale asus. Ta ei salanud, et LIV Golf Series püüab enda rüppe meelitada maailma parimaid.

Woods märkis, et ta ei mõista, kuidas tolle tuuriga liitumine oleks sellele suurele hulgale mängijatele pikas vaates kasulik. «Greg on teinud asju, mis minu arvates pole meie mängu parimates huvides,» ütles Woods.

Norman polnud ühtlasi nõus kriitikaga seetõttu, et LIV-tuur on tihedalt seotud Saudi Araabiaga. «PGA-tuuril on 27 sponsorit, kelle aastakäive Saudi Araabia äris on kokku üle 40 miljardi dollari. Miks seal ei öelda, et me ei saa teiega koostööd teha, sest teie teete Saudi Araabiaga? Miks nemad võivad teha profimängijatega koostööd?» küsis Norman.