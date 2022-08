KOLUMN ⟩ Jaanus Kriisk: sport kui diktaatorite viigileht ehk Ainult Ukraina ütleb, millal Venemaa pääseb tagasi spordiareenile

Lääne maailmapildi jätkuvalt kõige suurem viga on näha sellistes riigikorraldustes midagi inimlikku ning leida mingi kaastundeklausel, et mõista, vastu tulla, andestada. Diktaatoreid ei ole ajaloos iial huvitanud, mida arvab temast maailm. Ta teab isegi, et on diktaator. Ta teab, et tema rahvas elab kordades kehvemini kui vabas maailmas või et tema riigis pole ei inimõigusi ega sõnavabadust.

Ta on sellest absoluutselt teadlik ning selleks tal ongi selle kõige varjutamiseks vaja oma rahvale suuri asju ja suurtulemusi. Suur sport kõlbab selleks suurepäraselt. Olgu või suurvõistluste korraldamise kaudu. Selleks kulutatakse astronoomilisi summasid, näitamaks just põhiliselt oma rahvale, mille nimel me igapäevaselt elame ja kui suur au on elada niisugusel maal.

Saksamaa füürer Adolf Hitler (keskel) 1936. aastal Berliini olümpiastaadionil. Foto: AP Photo/Scanpix

Alates Adolf Hitlerist 1936. aasta Berliini olümpiamängudel kuni siiani, Putini Venemaani välja.

Mäletan oma reisi 2008. aastal Pekingi olümpiamängudele. Suurepäraselt korraldatud mängud, ses vallas ei saa midagi ette heita. Aga inglise keelt oskavate kohalike noortega rääkides sai teada huvitavaid asju.

Ärme unusta, et sel maal elab ligi 1,5 miljardit inimest. Kui tavaliselt müüakse olümpiavõistluste piletitest 60 protsenti riigist väljapoole ja 40 protsenti oma rahvale, siis Pekingis said hiinlased 70 protsenti piletitest. Ning neid said kohalikud tööliskollektiivides nagu preemiaks hea ja ustava töö eest.