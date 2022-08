Kas Prantsusmaa korvpallur püüab pääseda nii koondisse kui ka Venemaa klubisse?

Nimelt sahistatakse juba mõnda aega, et lõppenud hooajal Madridi Reali hingekirja kuulunud tagamees Thomas Heurtel on lähedal siirdumisele VTB Ühisliiga ja ühtlasi Venemaa meistri Peterburi Zenidi ridadesse. Samas kuulub Heurtel Prantsusmaa koondise peatreeneri Vincent Collet' EM-kandidaatide valikusse.

Raadiojaama RMC andmetel allkirjastas 33-aastane tagamees vande all lepingu, et ta ei liitu ühegi Venemaa klubiga ja on EMiks saadaval. «Minu agendid on ühenduses erinevate klubidega. Kui soovite teada, on nende seas ka Venemaa klubid. Aga samuti meeskonnad Euroliigast, Hispaaniast. Vaatame, mis hakkab juhtuma,» vahendas Heurteli teisipäeval pressikonverentsil öeldud lauseid portaal basketnews.com.