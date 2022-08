Eesti kolmas reket alistas endise top 50 mängija

32-aastase Vögele parimad päevad võivad küll möödas olla, ent omal ajal oli tegemist tõeliselt tugeva mängijaga. Tema parim WTA edetabelikoht on 42 ning see pärineb 2013. aastast.

Vögele nimi võiks olla tuttav ka Eesti tennisesõpradele, sest ta on kolmel korral kohtunud Kaia Kanepiga. Olgu lisatud, et Kanepi on võitnud kaks kohtumist.