Järgmisele MMile pääseksid vaid üksikud Venemaa iluuisutajad

ISU au asepresident Aleksandr Lakernik selgitas, miks Venemaa MMile vähem kohti sai. «See on täiesti formaalne lahendus. Kvootide arv sõltub sellest, kuidas on võistlustel esinetud. Kui riik ei ole eelneval võistlusel osalenud, jääb kvoot minimaalseks ehk üheks. EMil me osalesime ja seetõttu saame sinna saata ka maksimaalse arvu sportlasi,» sõnas ta TASSile.

«Hoopis omaette küsimus on, kas see on õige. Venemaa sportlased ei keeldunud MMil osalemast, vaid neid ei lubatud sinna. Seega on see hoopis teine teema,» jätkas ta.