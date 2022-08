Eesti alistas ka Leedu koondise

Olles kolmes sõprumängus kolm korda alistanud Läti koondise, said noored koondislased katsuda rammu ka Leedu koondislastega, kes üllatasid eestlasi teismoodi mänguga.

Peatreener Kalmer Musting tõdes, et kontrollmängud on olnud väga erinevad: «Ka täna oli taaskord teistmoodi mäng, sest leedukad mängisid väga aktiivset kaitset, isegi kuni keskjooneni välja, mis oli teistmoodi kui lätlastega. Kuigi vastane üllatas meid aktiivse kaitsega, siis saime poolajaks siiski edumaa, mida suurendasime teisel poolajal nii kümne väravani. Enamus mängijaid said ka kirja värava.»