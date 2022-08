Transsoolised sportlased said rõõmusõnumi

Reeglid on siiski üpris karmid. Transsoolised sportlased peavad näitama madalat testosterooni taset kaks aastat enne võistlustulle asumist. Lisaks peab viimasest meeste triatlonis osalemisest olema möödunud vähemalt neli aastat.

«Me oleme selle teemaga juba üle aasta maadelnud, sest oli vaja teha palju analüüse ja kuulata ära kõik osapooled. Otsus on tehtud Rahvusvahelise Olümpiakomitee soovituste järgi. Loomulikult jälgime me, kuidas see otsus tulemusi mõjutab, ning oleme valmis vajadusel selle uuesti üle vaatama,» ütles Rahvusvahelise Triatloni Liidu president Marisol Casado.