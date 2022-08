Ukraina juurtega klubiomanik võtab venelased avasüli meeskonda vastu

«Me võtame enda tiimi parimad mängijad, kellel on suur tahe edu saavutada. Kindlasti tuleb meie meeskonda ka Vene jalgpallureid. Klubi seisukoht on sama, mis teistel äridelgi: sport ei ole poliitika. Meie eesmärk on võita tiitleid,» ütles Milstein FootballHubile.