Djokovici leer on US Openi osas lootust kaotamas: see kõik on üks suur s***

«Minul isiklikult sellesse uskus pole, et [president Joe] Biden kavatseks võistluste eel järsku reegleid muuta. Minu jaoks on see kõik üks suur s***, sest kui sa oled vaktsineeritud, ent annad positiivse testi, võid sa ikkagi USAsse siseneda. Kui sa pole aga vaktsineeritud, ent negatiivne, siis mitte. See on lihtsalt järjekordne näide, et sport on liiga poliitiline.»