Ragnar Klavan: kõik ei ole veel läbi, sest võime üllatada

Mida öelda aga vastaste väravate kohta? «Kui väravad lüüakse, on kaitsjad süüdi, sest nende positsioonid on valed. Eks ka siin olid positsioonilised eksimused, kuid peab ka Anderlechti kliinilist ründemängu kiitma.»

Klavani sõnul võib Paide uhke olla meeskonnavaimu üle. Samuti selle üle, et staadionile meelitati 7506 pealtvaatajat. «Me oleme andnud endast kõik. Me pole euromängudes olnud favoriidid, tehnilisemad või mingi hetk ka paremad, aga oleme näidanud südant ja võidelnud selle klubi eest.»

Korduskohtumine peetakse 11. augustil Brüsselis. Kas ja mida sealt üldse püüda on? «Võõrsil on Anderlecht kindlasti tugevam, aga oleme näidanud südikust ka kahes eelnevas ringis. Me võime üllatada. Ma ei ütle, et kõik on läbi. Kindlasti mitte, aga see saab olema veel raskem ülesanne,» lausus Klavan ja tänas veelkord kõiki inimesi, kes neljapäeval staadionile tulid. «Väga mõnus tunne oli.»